İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda Arkaik, Helenistik, Roma ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait olduğu belirlenen 10 bin 385 parça tarihi eser ile tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 242 bin 200 TL, 6 bin euro ve 7 bin 200 dolar nakit para ele geçirildi. Tarihi eserlerin evlerin bodrum katında toprağa gömülü olarak bulunduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Ödemiş ilçelerindeki toplam 3 evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine geçen 20 Mayıs'ta harekete geçti. Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı.

Aramalarda evlerin bodrum katında toprağa gömülü halde, Arkaik, Helenistik, Roma ve çeşitli İslam devletleri dönemlerine ait olduğu belirlenen 8 bin 194 adet sikke, 1 altın sikke, 1 altın küpe, 1583 obje ve obje parçası, 7 fibula, 2 bronz ayna, 1 bronz parça, 22 mühür, 259 yüzük ve yüzük parçası, 109 ağırlık, 22 kolye ucu, 63 eski para, 32 düğme, 37 küpe, 47 ok ucu, 5 küçük kılıç, 1 dedektör ele geçirdi. Ayrıca, yapılan aramalarda tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 242 bin TL, 6 bin euro, 7 bin 200 dolar nakit paraya el konuldu. Olayla ilgili olarak M.Y. ve İ.G. gözaltına alındı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.G. tutuklandı.