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İzmir Ödemiş'te intihar eden Buse Melisa'nın gözaltına alınan babası serbest bırakıldı

İzmir Ödemiş'te intihar eden Buse Melisa'nın gözaltına alınan babası serbest bırakıldı
05.09.2020 22:03

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 16 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar etti. 16 yaşındaki kızın sosyal medyadaki paylaşımları ortaya çıkarken, kızını intihara yönlendirdiği iddia edilen baba Özay K. mahkemece serbest bırakıldı.


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