İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 16 ilde 35 gözaltı

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, MİT Bölge Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 42 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

16 ilde sabah baskını

İzmir merkezli 16 ilde sabah saat 06.30'da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, TEM Şube tarafından haklarında gözaltı kararı bulunan 25 kişiden 21'i, İl Jandarma Komutanlığı'nın işlem yaptığı 17 şüpheliden ise 14'ü yakalandı.

7 şüpheli yurtdışında

Toplam 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, firari durumdaki 7 şüphelinin yurtdışında bulunduğu tespit edildi.