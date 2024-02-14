SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 15:49 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 15:54

İzmir Konak'ta şoke eden görüntü: Direksiyon başında bali çeken sürücü kamerada!

İzmir'de otomobil kullanırken bali çektiği tespit edilen sürücü gözaltına alındı. İfadesinde araç kullanırken poşetin içine koyduğu uçucu maddeyi kokladığını itiraf ettiği belirtilen M.T'nin, ailevi sorunlar yaşadığını söylediği öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobil kullanırken bali çektiği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.

POLİS YAKALADI
Görüntünün Yeşildere Caddesi'nde çekildiğini belirleyen polis, sürücünün M.T. olduğunu tespit etti.

Direksiyon başında uçucu madde kullanan şahıs yakalandı

M.T, ekiplerce gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ
İfadesinde araç kullanırken poşetin içine koyduğu uçucu maddeyi kokladığını itiraf ettiği belirtilen M.T'nin, ailevi sorunlar yaşadığını söylediği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıç'ın ölümünde yeni detaylar! 🚨 Tayfur Kılıç hakim karşısına çıktı! Ceset bulundu mu?
14.02.2024Çarşamba
Erzincan altın madeninde toprak kayması! (En net görüntü) 🚨 Saniyelerle ölümden kaçış kamyon kamerasında! | VİDEO
14.02.2024Çarşamba
(YENİ GÖRÜNTÜ) Erzincan altın madeninde toprak kayması! EN NET GÖRÜNTÜ!
14.02.2024Çarşamba
Erzincan’a eylem amaçlı geçişler yasaklandı! 4 kişi gözaltına alındı
14.02.2024Çarşamba
Erzincan maden kazasında son dakika gelişmesi: En son denetim ne zaman yapıldı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı!
14.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Erzincan’daki maden sahasının drone görüntüleri ortaya çıktı! Felaketten önce böyle görüntülendi 01:16
Felaketten önce böyle görüntülendi
14.02.2024Çarşamba
AK Parti Programına Saldırı: Ebru Güneş’in vurulduğu saldırıdan yeni görüntü! Aziz Yeniay neden hedef alındı? 10:22
Ebru Güneş'in vurulma anından yeni görüntü!
14.02.2024Çarşamba
Erzincan İliç’teki toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Can Ataklı seçim sonuçları üzerinden hakaret etti! 00:35
Toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Seçim sonuçları üzerinden hakaret kamerada!
14.02.2024Çarşamba
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 14 Şubat 2024 Müge Anlı son bölüm izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 14 Şubat 2024 📺
14.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA