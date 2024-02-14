İzmir'in Konak ilçesinde otomobil kullanırken bali çektiği tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.
POLİS YAKALADI
Görüntünün Yeşildere Caddesi'nde çekildiğini belirleyen polis, sürücünün M.T. olduğunu tespit etti.
M.T, ekiplerce gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİ
İfadesinde araç kullanırken poşetin içine koyduğu uçucu maddeyi kokladığını itiraf ettiği belirtilen M.T'nin, ailevi sorunlar yaşadığını söylediği öğrenildi.