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İzmir Karşıyaka son dakika! Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını

İzmir Karşıyaka son dakika! Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını
28.09.2021 12:20
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İzmir Karşıyaka son dakika! İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.


Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi. Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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