İzmir Karabağlar'da kaza! Çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak gece kulübüne daldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

GECE KULÜBÜNE DALDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan R.K. kontrolündeki otomobil, gece kulübüne daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.