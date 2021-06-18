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İzmir HDP il binasındaki silahlı saldırı "planlı provokasyon" mu?

İzmir HDP il binasındaki silahlı saldırı
18.06.2021 12:28
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Dün İzmir’de HDP il binasında silah sesleri duyuldu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının provokasyon olduğu değerlendirildi. Öte yandan muhalefetin ayrıştırıcı dili ve yatırımları tehdit dili gündemdeki sıcak yerini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise skandal açıklamalarına devam ediyor ve Türkiye’nin istikrar ortamını hedef alan erken seçim çağrılarını sürdürüyor. Peki silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? HDP İzmir İl binasına saldırının perde arkasında ne var? Akşener ve Kılıçdaroğlu neden ayrıştırıcı dil kullanıyor? CHP ve İP'in "erken seçim" ısrarı neden? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınını katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi değerlendirdi.


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