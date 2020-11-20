İzmir depreminin acısını yeniden dağlayan detay! Barlas'tan geriye depremden dakikalar önce annesine ‘Seni seviyorum’ dediği video kaldı

Son dakika haberine göre, İzmir’de meydana gelen depremde 2.5 yaşındaki Barlas ile anneannesi de hayatını kaybetti. Geriye depremden dakikalar önce Barlas’ın annesine ‘Seni seviyorum’ dediği video kaldı. Acılı anne Gürman: Annem Barlas’ı uyutmaya çalışıyordu. Telefonunu bulduğumda hâlâ ninni çalıyordu.

İzmir'deki depremde 32 vatandaşımıza mezar olan Emrah Apartmanı, 2.5 yaşındaki bir melek ile anneannesi Fatma Ateş'i de hayattan kopardı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan o günden geriye anneanne Fatma Ateş ile kızı Yağmur Gürman (27) arasında depremden 14 dakika önce yapılan duygu yüklü WhatsApp konuşmaları kaldı.









Anneanne Ateş, 2.5 yaşındaki torunu Barlas'ı uyutmadan önce videosunu çekti. Barlas, annesine hitaben "Seni çok seviyorum" dedi. Videoyu işyerinde izleyen anne Gürman, "Ben de onu. Aşkım benim" yanıtını yazdı. Ateş, bir süre sonra ise Barlas'ın birkaç fotoğrafını "Gözün yakışıklı görsün" yorumuyla kızına gönderdi. Depremden 14 dakika önce ise, Barlas'ın yataktaki son fotoğrafını gönderdi ve "Biz uyuyoruz" dedi. Gürman da, "İyi uykular o zaman" cevabını verdi. Bina depremde çöktü, anneanne ve torunu ebediyete uyudu.













Annesini ve evladını depremde yitiren Yağmur Gürman yaşadıklarını anlattı:



Daireye 1.5 yıl önce taşındık. Annem ve oğlumla birlikte yaşıyorduk. Deprem anında işyerinden arkadaşımla yemekteydik. Hemen eve doğru yola çıktım. Çok trafik vardı. Yoldan çevirdiğim bir motosikletli beni sokağımıza kadar götürdü. Apartmanı yıkılmış halde görünce ben de yıkıldım. "Bizim apartmanımız bu olamaz' dedim. İnanamadım.











Depremden birkaç saat sonra annemin telefonunu enkazın yakınında çalışır vaziyette buldum. O sırada Barlas'ı uyutmaya çalışıyordu. Telefondan ninni açıp dinletiyormuş. Telefonu bulduğumda hâlâ ninni çalıyordu.



Eve taşınırken ne ev sahibi Hüseyin Mızrak ne de emlakçı, apartmanla ilgili çürük raporu olduğundan bahsetmedi. Bundan bahsetselerdi zaten taşınmazdık. Emlakçıdan, ev sahibinden, müteahhitten şikayetçiyim. Hepsine dava açacağım. Avukatım Efe Demirciefe bu konuyla ilgileniyor. Sağ olsun hiçbir ücret almadan dava sürecini yürütüyor.









'ANNEM BU EVDE ÇOK MUTSUZDU'

Yağmur Gürman annesinin oturdukları evde mutlu olmadığını belirterek şunları söyledi: "Annemin altıncı hissi kuvvetlidir. Bu daireden mutsuzdu. Alsancak'ta daire baktık ama annem, 'Kızım sana masraf olacak. Boşver taşınmayalım. Erteleyelim' deyince vazgeçtik. Kiracı olmama rağmen evin içini yaptırdım. Mutfak ve banyo değişti. Yeni eşya aldım. Annem daha mutlu olsun diye uğraştım. Ama nerden bilebilirdim ki yıkılacağını. Bilseydim zaten taşınırdım."











AFAD EKİPLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Barlas beni çok özlüyordu. Apartmanda onu sevmeyen yoktu. Oğlum adeta apartmanın maskotuydu. AFAD ekiplerine de çok teşekkür ederim. Oğlumu ve annemi kurtarabilmek için çok çaba sarfettiler. Hatta bir vinç operatörü uykusuz şekilde bizim için gece gündüz çalıştı. Mesaisi bittiği halde evine gitmedi. Herkes çok fedakarca çalıştı. Ama olmadı.

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