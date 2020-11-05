İzmir depreminde enkaza dönen 6 binanın yıkılma nedeni ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre, Türkiye'yi hem kahreden hem de kenetleyen İzmir depreminin ardından yoğun arama kurtarma çalışmaları sona erdi. İzmir'de sakinlerinin üzerine ölüm olup çöken 12 binanın 6'sının yıkılma nedeni ortaya çıktı! İşte girişi değiştirilen binalardan, kolonsuz kalanlarına kadar İzmir'de yaşanan skandallar zinciri.