İzmir Çeşme'de makilik alanda yangın paniği! 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı...

14.08.2020 09:38

Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer yangına müdahale etti. Etkisi devam eden yangına günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale başladı. Alevlerin tehdit ettiği 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale başladı.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları takip ediyor.