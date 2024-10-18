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İzmir Buca'da kan donduran kadın cinayeti: Cesedi çürümeye başlamış!
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İzmir Buca'da kan donduran kadın cinayeti: Cesedi çürümeye başlamış!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 20:03 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 20:03

İzmir'in Buca'da bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Fidan Çakır'dan (28) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çilingir yardımıyla Çakır'ın yaşadığı dairenin kapısı açıldı. Eve giren ekipler Fidan Çakır'ın çürümeye yüz tutmuş cesedini gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüpheli veya şüphelileri aramak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüpheli veya şüphelileri aramak için çalışma başlatıldı.

Olay bugün Dumlupınar Mahallesi 89 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Fidan Çakır'dan (28) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çilingir yardımıyla Çakır'ın yaşadığı dairenin kapısı açıldı. Eve giren ekipler Fidan Çakır'ın çürümeye yüz tutmuş cesedini gördü.

Hayatını kaybeden Fidan Çakır'ın cansız bedenini inceleyen sağlık ekipleri Çakır'ın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede inceleme yaparken, Çakır'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli veya şüpheliler aranıyor
Öte yandan yapılan incelemede vücudunda kesi izleri olduğu belirlenen Fidan Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli veya şüphelileri arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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