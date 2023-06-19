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İzmir Bayraklı cinayeti son dakika:Derin dondurucuda 4 Türkmenistan uyruklu ceset bulundu: Katil Çeşme'de yakalandı

İzmir Bayraklı cinayeti son dakika:Derin dondurucuda 4 Türkmenistan uyruklu ceset bulundu: Katil Çeşme'de yakalandı
19.06.2023 12:17

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Son dakika haberleri... İzmir Bayraklı'daki bir evde Pazar günü kan donduran olay yaşandı. İhbar üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği evde 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu. Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette ve sıcak havada koku yapmaması derin dondurucuda saklandığı öğrenildi. Dondurucudaki cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Kan dondurucu olay sonrası katil Çeşme'de yakalanırken öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtildi.

Haber Videoları

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evden Pazar günü kan donduran cinayet haberi geldi.

Olay, Pazar günü saat 11.00 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis, çilingir yardımıyla girdiği evde 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu.

CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

ANNE VE İKİ KIZI DONDURUCUDAN ÇIKTI
İhbar üzerine girilen 3 katlı bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova, Leyla ve Lacyn Keldiyarova adlı 3 kadının cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

BUZDOLABINDA BULUNAN ERKEK CESEDİ İSE...
Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi. Buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

İLAÇLI İÇECEK İLE UYUTMUŞ
A Haber'in haberine göre, katil zanlısının olay öncesi katledilen şahısları ilaçlı içecekle uyuttuğu öğrenildi.

KATİL SEVGİLİ ÇIKTI
Katil zanlısı olduğu tespit edilen şahsın ise öldürdüğü anne ile sevgili olduğu öğrenildi. Daha önce Bayraklı'da bir ciğercide çalıştığı öğrenilen katil zanlısı olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı.

ÖNCE ÖLDÜRÜP GÜNLER SONRA DERİN DONDURUCUYA KOYMUŞ
Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.

İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/13 Sokak No 20'de bulunan bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.G., L.G. isimli 3 kadın ve R. isimli bir erkeğin cesedi bulundu.

Açıklamada, cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

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