Haberler Haber Videoları İZLE | Drone çekimleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! İşte ''Yok artık'' dedirten o video görüntüler...

İZLE | Drone çekimleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! İşte ''Yok artık'' dedirten o video görüntüler...

İZLE | Drone çekimleri depremin boyutunu gözler önüne serdi! İşte ''Yok artık'' dedirten o video görüntüler...
13.03.2023 15:08

OTOMATİK OYNAT

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10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin üzerinden 36 gün geçti. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremde binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de yaşamını yitirdi. Bölgeye giden drone pilotlarının çektiği görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi. İşte ''Yok artık'' dedirten o video görüntüler...

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Depremin ilk saatlerinden itibaren drone uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı.


ASFALT YOL PARÇA PARÇA OLMUŞ
Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda çekim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi drone pilotu Nurettin Özkan, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş halini de görüntüledi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Yolun Narlı kavşağına kadar uzanan kısmında ortaya çıkan görüntü, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yolun birbirinden ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği de görüntülere yansıdı. Drone pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden de yayınladı.

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