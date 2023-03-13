Depremin ilk saatlerinden itibaren drone uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı.





ASFALT YOL PARÇA PARÇA OLMUŞ

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda çekim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi drone pilotu Nurettin Özkan, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş halini de görüntüledi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yolun Narlı kavşağına kadar uzanan kısmında ortaya çıkan görüntü, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yolun birbirinden ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği de görüntülere yansıdı. Drone pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden de yayınladı.