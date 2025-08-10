İzinsiz bidon alımı yüzünden baba-oğul yaşlı kadını darbetti

Başakşehir Şahintepe Mahallesi Gamze Sokak'ta izinsiz alınan bidonlar nedeniyle çıkan tartışma şiddetle sonuçlandı. 58 yaşındaki Fatma Aksu, baba-oğul Kamil K. ve oğlu Can Polat K. tarafından darp edildi.

Fatma Aksu, evinin önüne götürdüğü bidonlarla yünlerini yıkarken, bidonların iş yeri önünde olmadığını fark eden iş yeri sahibi ve oğlu bidonları tekmeleyip yere düşürdü, ardından evin camlarını taş ve tekmelerle kırdı. Duruma müdahale etmek için dışarı çıkan Aksu ile baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek Aksu darp edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle Aksu kurtuldu.

Darp raporu alan Aksu, baba ve oğlu hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı, Aksu ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşadıklarını anlatan Aksu, "Bir bidon yüzünden böyle kavga mı çıkar? Ben izinsiz aldım diye hırsızlıkla suçlanıyorum ama hırsız değilim. Aldığımı ve yaptığımı inkar etmiyorum. Evime taş atıp camlarımı kırdılar. Devletime güveniyorum, şikayetçiyim" dedi.

Olayı duyan Aksu'nun kızı İpek Aksu da, "Annemin ayağında platin var, ameliyat oldu. Bu yaşta böyle şiddete uğraması kabul edilemez. Bir bidonsa parasını verirlerdi, itip kakmaları ve dövmeleri hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.