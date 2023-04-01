İYİ tiyatro kötü bitti! Meral Akşener'in algı operasyonu kısa sürdü

İstanbul'da dün sabah Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na kurşun isabet ettiği belirlendi. İhbar üzerine çok sayıda polis parti binasına gitti. Hemen il başkanlığına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olay daha soruşturma aşamasındayken ortalığı yangın yerine çevirip hükümeti suçladı. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu da binaya giderek, Akşener ile birlikte sözde saldırıyı siyasi kampanyaya dönüştürdü. Ancak İçişleri Bakanı Soylu, olayın gerçek yüzünün ortaya çıktığını açıkladı. Soylu, "İl binasının karşısında bir inşaat var, birkaç gündür hırsız dadanmış. Bir bekçi tutmuşlar. Bekçi, gece hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. Buradan siyasi malzeme çıkarmamak gerekiyor" dedi. İnşaat bekçisi M.E., gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





PROVOKATİF DİLİ KINIYORUZ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanı'mızı suçlayan açıklaması sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Bu yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz" ifadelerini kullandı.