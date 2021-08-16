Haberler Haber Videoları İYİ Partililer bu sefer de Bayburt’ta olay çıkardı! Genç vatandaşa yumruklu saldırı

İYİ Partililer bu sefer de Bayburt’ta olay çıkardı! Genç vatandaşa yumruklu saldırı

İYİ Partililer bu sefer de Bayburt’ta olay çıkardı! Genç vatandaşa yumruklu saldırı
16.08.2021 23:31
Ana Sayfa 02:00
Hafriyat kamyonundan son anda...
Ana Sayfa 00:44
Trabzonspor, Malatya’da farka...
Ana Sayfa 01:43
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:09
TSK'nin 'Hafif Alaşımlı Sabit...
Ana Sayfa 00:28
Seray Sever’in genç eşiyle...
Ana Sayfa 00:35
4 PKK’lı terörist hava...
Ana Sayfa 03:17
Hadise - Ebru polemiğinde Acun...
Ana Sayfa 01:11
Sevcan Orhan aşk orucunu...
Ana Sayfa 02:40
Demet Özdemir çiçekli bikinisi...
Ana Sayfa 00:52
Masterchef'le adını...
Ana Sayfa 00:52
Kızının başını aynaya vuran...
Ana Sayfa 00:43
Uçağa tutunarak kaçmaya...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ve Muğla'daki esnaf ziyaretlerinde olay çıkaran İYİ Partililer Bayburt'ta da rahat durmadı. Esnaf ziyareti sırasında Bayburtlu genç Soner Develi İYİ partililer tarafından darbedildi. Develi, kendisini yumruklayan kişiden şikayetçi olacağını söyledi.


Rize ve Muğla'da esnaf ziyareti yaptığı sırada olay çıkaran İYİ parti genel başkanı Meral Akşener'in aralarında bulunduğu grup bu sefer Bayburt'ta olay çıkarttı.

BURNUNDAN YARALANDI
Akşener'in, partili grubuyla birlikte Bayburt esnaf ziyareti sırasında Bayburtlu genç Soner Develi (23), İYİ Partililer tarafından yumruklandı. Tanımadığı kişi tarafından yumruklanan genç burnundan yaralandı.

İYİ Partililerden dayak yiyerek burnundan yaralanan Bayburtlu Soner Develi, o kişiden şikayetçi olacağını belirtti.

Sabah'a konuşan Soner Develi şunları söyledi "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilimize ziyarete gelmiş. Burada bir arkadaşımız Akşener'e soru sormak istedi. O sırada İYİ partililer arkadaşımızın üzerine yürüdüler ve 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' diye tezahürat ettiler. Biz de onlara, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diye karşılık verdik. O sırada İYİ Partili olduğu söylenilen ve tanımadığım bir kişi bize küfür etti, ardından üzerimize yürüyerek bana yumruk attı. O anda neye uğradığımızı şaşırdık. Bu kişiler her gittikleri ilde olay çıkarıyorlar. Beni yumruklayan o kişi bir anda ortadan kayboldu. Onun yumruğuyla burnumdan yaralandım ve polise giderek o kişiden şikayetçi olacağım".

Haber Videoları
SON DAKİKA