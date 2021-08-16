İYİ Partililer bu sefer de Bayburt’ta olay çıkardı! Genç vatandaşa yumruklu saldırı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ve Muğla'daki esnaf ziyaretlerinde olay çıkaran İYİ Partililer Bayburt'ta da rahat durmadı. Esnaf ziyareti sırasında Bayburtlu genç Soner Develi İYİ partililer tarafından darbedildi. Develi, kendisini yumruklayan kişiden şikayetçi olacağını söyledi.

Rize ve Muğla'da esnaf ziyareti yaptığı sırada olay çıkaran İYİ parti genel başkanı Meral Akşener'in aralarında bulunduğu grup bu sefer Bayburt'ta olay çıkarttı.

BURNUNDAN YARALANDI

Akşener'in, partili grubuyla birlikte Bayburt esnaf ziyareti sırasında Bayburtlu genç Soner Develi (23), İYİ Partililer tarafından yumruklandı. Tanımadığı kişi tarafından yumruklanan genç burnundan yaralandı.

İYİ Partililerden dayak yiyerek burnundan yaralanan Bayburtlu Soner Develi, o kişiden şikayetçi olacağını belirtti.

Sabah'a konuşan Soner Develi şunları söyledi "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilimize ziyarete gelmiş. Burada bir arkadaşımız Akşener'e soru sormak istedi. O sırada İYİ partililer arkadaşımızın üzerine yürüdüler ve 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' diye tezahürat ettiler. Biz de onlara, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diye karşılık verdik. O sırada İYİ Partili olduğu söylenilen ve tanımadığım bir kişi bize küfür etti, ardından üzerimize yürüyerek bana yumruk attı. O anda neye uğradığımızı şaşırdık. Bu kişiler her gittikleri ilde olay çıkarıyorlar. Beni yumruklayan o kişi bir anda ortadan kayboldu. Onun yumruğuyla burnumdan yaralandım ve polise giderek o kişiden şikayetçi olacağım".