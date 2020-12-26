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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu AİHM'in skandal 'Demirtaş' kararına destek verdi: Saygı duyulmalı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu AİHM'in skandal 'Demirtaş' kararına destek verdi: Saygı duyulmalı
26.12.2020 22:55
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) skandal bir karara imza atarak eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ima ederek, "AİHM'in kararına saygı duyumalı" dedi.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) skandal bir karara imza atarak eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ima ederek, "AİHM'in kararına saygı duyumalı" dedi.
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