İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının kardeşi konuştu

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek ahlaksızca küfretti. Tahir Gümren'in kardeşi Ahmet Gümren, üzüntüsünü dile getirdi. Lütfü Türkkan'ın istifa etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Gümren, "Siyaseti bıraksın. Bu tür insanların siyaset yapması bence abestir. Yapmasın siyaset. Mafya babalığı yapsın işte böyle. Gitsin, eline tespih alsın, mafya babalığı yapsın. Kendimi zor tutuyorum. Biz kanuni yollardan hakkımızı arayacağız. Bizim anamız, bacımız böyle yerde değil. Kimse kusura bakmasın. Biz şerefimizle yaşayan insanlarız." ifadelerini kullandı.