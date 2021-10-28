İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Teskere' tepkisi

Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte hayır oyu veren CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir skandala daha imza atarak Suriye tezkeresine evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi. CHP ve HDP'ye rağmen tezkereye 'evet' diyen İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır. CHP’nin durumu tartışılır." ifadelerini kullandı.