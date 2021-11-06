İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Tahir Gümren, "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce." dedi. Emniyet Müdürlüğü’ne giderek namussuzca sarfedilen küfür için suç duyurusunda bulunan Gümren, "Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle bana vurdu, hala yarası var. Bunları çektim hepsi rapordadır. Ve bana bu hareketi eden şahıs bir de utanmadan, uslanmadan gidip diyor ki bunlar yalandır." ifadelerini kullandı.