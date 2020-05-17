İYİ Partili Emre Kınay’dan bomba Meral Akşener itirafı! “Milliyetçileri kapıdan içeri sokmam”

17.05.2020 23:35

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Emre Kınay’dan ‘Milliyetçilik’ iddialarında bulunan İYİ Parti’yi karıştıracak bir itiraf geldi. Kınay, seçimlerden önce Meral Akşener'e "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan içeri almam" dediğini Akşener’in de bunu kabul ettiğini itiraf etti.