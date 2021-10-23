İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Tamer Akkal’dan muhalefete: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar, şahidim

CHP ve İYİ Parti'nin inkar etmesine rağmen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan işbirliği biliniyor. İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da muhalefetin HDP'nin oyunu alabilmek için terör örgütüyle iş birliği yaptığını belirtti. Akkal, "Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım." ifadelerini kullandı. Akkal ayrıca, "Sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil." şeklinde konuştu.