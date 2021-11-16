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İYİ Parti'den CHP'ye rest: HDP varsa biz yokuz

İYİ Parti'den CHP'ye rest: HDP varsa biz yokuz
16.11.2021 16:52
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Son dakika haberleri... CHP, Millet İttifakı'nda İYİ Parti'yi görünür ortak HDP'yi ise gizli ortak olarak kullandıktan sonra Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığında rest çekmesiyle işler değişmişti. CHP, HDP'yi görünür ortak İYİ Parti'yi ise gizli ortak olarak tutmaya başlamıştı. Millet İttifakı'nda bir son dakika gelişmesi yaşandı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz 24 Haziran'da razı oldukları gayriresmi ortaklığa rağmen önümüzdeki seçimlerde CHP'nin HDP'yi ittifaka dahil etmek istemesi durumunda yalnız kalacağını belirtti.

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Son dakika haberler: İYİ Parti'de HDP ile yapılması muhtemel ortaklıkla ilgili rahatsızlıklar dile getirilmeye başlandı. Yerel seçimlerde adı konmadan yapılan ittifakla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Genel Sekreter Uğur Poyraz, gündemdeki ittifak tartışmalarına ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Poyraz, CHP'nin HDP ile ittifak yapması durumunda kendilerinin böyle bir ittifak içerisinde yer almayacağını dile getirdi. Poyraz ayrıca, CHP ile İYİ Parti arasında ittifak değil iş birliği olduğuna vurgu yaptı.

MİLLET İTTİFAKINDA HDP YİNE Mİ AÇIKÇA OLAMAYACAK!
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan siyaset gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. Bir TV programında konuşan Poyraz, CHP ve İYİ Parti arasında ittifaktan daha çok iş birliği olduğunu ve bu iş birliği içerisinde HDP'nin olmayacağını ifade etti.

"CHP, HDP'YLE İTTİFAK İSTERSE BİZ YOKUZ"
Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, "İyi Parti 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye evet dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok. CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlanıyor. CHP, HDP'yle ittifak isterse İyi Parti ittifakın içinde olmaz" dedi.

"BİZ 4 PARTİ OLARAK İŞ BİRLİĞİ YAPTIK!"
HDP ile bölge bölge anlaşmalı adaylar çıkarıldığı açıkça görülmesine rağmen CHP, DP, DSP ve İYİ Parti tarafından iş birliği yapıldığını iddia eden ve buna da "Millet İttifakı" denildiğini belirten Uğur Poyraz, şöyle konuştu: "24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zarurettir. Kendilerini Cumhur İttifakı olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği Millet İttifakı olarak tanımlandı."

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