İYİ Parti'den bir tiyatro daha! Meral Akşener'e dert yanan gencin babası konuştu: Allah'a şükür bir sıkıntımız yok

İYİ Parti öncülüğünde Millet İttifakı son dönemde yurt genelinde birçok algı çalışmasını hayata geçirmek istedi. Ancak istenilen etkiyi elde edemeyince yeni bir operasyona girişildi. Bu kez Kars’ta yaşayan bir genç Erzurum’a getirilerek Akşener’in karşısına çıkarıldı. Maddi sıkıntılarından bahsetti. İşte o gencin babası, algı operasyonunu A Haber'e deşifre etti.

Millet İttifakı algıya devam ediyor. Önce CHP'liler esnafın yerine geçti, A Haber algı oyununu bozdu. Sonra bir çiftçi üzerinden yeni bir oyun sahnelendi. Çok geçmeden işin aslı ortaya çıktı.

VATANDAŞLARI OYUNLARIYLA KANDIRDILAR

Yaşananlara karşı kamuoyunda tepki oluştu. Bu kez vatandaşlar darp edildi ve azarlandı. Kendini milliyetçi gibi tanıtan İYİ Parti'nin algı oyununun son perdesi de Erzurum'da sahnelendi.

İYİ PARTİ'DEN KÖTÜ TİYATRO!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum temasları sırasında Kars'ta yaşayan bir genç Erzurum'a getirilerek Akşener'in karşısına çıkarıldı.

O genç, maddi sıkıntılardan bahsetti ve "geçinemiyoruz" dedi.

BU KADARINA DA "PES" DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Meral Akşener, işte o görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Çok geçmeden oyun bozuldu. Gencin İYİ Parti teşkilatı tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinden alınıp Erzurum'a getirildiği ortaya çıktı.

Gencin babası da oğlunun da dahil edildiği algı operasyonuna tepki gösterdi.

TEPKİLİ BABA, A HABER'E KONUŞTU

A Haber'e konuşan gencin babası, "Çocuğuma ben gitme dedim. Günlük çalışıyorum, günlük yiyorum. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Bazı insanların yanlış yerlere çekmesi insanın biraz midesini bulandırıyor ve insanı üzüyor." dedi.