Genel seçimlerde beklediğini bulamayan İYİ Parti yerel seçimler yaklaşırken daha da karıştı. Son dönemde Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem partiden istifa ederken İYİ Parti'den pis kokular yükselmeye başladı. Meral Akşener’in kuzeni olduğu bilinen Ümit Dikbayır, Akşener'in banka hesabının kontrol edilmesi için dilekçe verdi Akşener ise parti içine rest çekti. Yaşananlar parti içi kriz gibi görünse de arka planda Meral Akşener'in "ittifaksız seçim" çıkışının olduğu konuşuluyor. Öyle ki Akşener baskı altına alınarak yeniden bir ittifaka tutuşması ve tıpış tıpış yerel seçimde ittifak yapması bekleniyor... Bir başka bomba ise Özel ve Akşener'in ittifakı kuramaması halinde devreye "üst aklın" gireceği yönünde... İşte İyi Parti'deki depremin perde arkası...