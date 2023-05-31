İYİ Parti'de iç hesaplaşma! Kurultayda Meral Akşener'in karşısına aday çıkaracaklar!

Türkiye 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili tercihini, 28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı tercihini gerçekleştirdi.

Kritik seçimlerde Başkan Erdoğan 17'nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken 7'li koalisyonda seçim sonrası hesaplaşmalar başladı.

CHP'de ertelenen kurultay çağrısı yeniden yüksek sesle ifade edilirken İyi Parti kulislerinde ise 24-25 Haziran'da yapılacak olan kurultayda Meral Akşener'e rakip çıkacağı konuşuluyor.

İYİ PARTİ'DE KAZAN KAYNIYOR

Seçimlerin hemen ardından İyi Parti'de parti içi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Başkanlık Divanı'nı topladı.

SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları değerlendirildi.

SEÇİMLERİ KAYBETME NEDENİ OLARAK 6'LI MASA PARTİLERİ GÖSTERİLDİ

Akşener, toplantıda, divan üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinin sorumlusu olarak 6'lı masa gösterilirken masada bulunan partilerin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca 24 ve 25 Haziran'da yapılması planlanan kongre süreci de ele alındı.

AKŞENER'İ GENEL BAŞKANLIĞI KAYBETME KORKUSU SARDI

Kulislere göre, kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak delege sistemi ve Meral Akşener'in varlığından ötürü bu hareketlenmenin bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği dile getirildi.

Alınan ağır yenilgi sonrası parti içerisinde hareketlilik yaşanırken Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener'e istifa çağrısı yaparken kulis bilgilerine göre Akşener'e muhalif ekibin kurultayda yeni bir aday çıkaracağı dilden dile konuşulmaya başlandı.

MUHALİFLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Toplantıda parti içerisindeki hareketlenmeye karşılık parti içi muhalefete kesinlikle göz açtırılmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU HAZIRLIĞI!

Tüm bunların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerden gelen bilgilere göre Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşen Akşener'e muhalif ekibin bugün İstanbul'da bir toplantı yapacağı öğrenildi.