İYİ Parti yöneticisi Uğur Songül Sarıtaşlı, şehit Ömer Halisdemir'e "darbeci" dedi! Meral Akşener suskun

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. Sarıtaşlı, 15 Temmuz kahramanı şehit kıdemli astsubay Ömer Halisdemir'e "asıl darbeci" dedi. Skandal sözler sonrası İYİ Partili isim sosyal medya hesabını gelen tepkiler üzerine kapattı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener suskunluğunu koruyor...

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı.

Sarıtaşlı, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi" diyerek skandala imza attı.

Attığı tweetin ardından aldığı yoğun tepki üzerine önce paylaşımını silen Sarıtaşlı hemen ardından tüm hesabını kapattı.

İşte skandal tweet ve İYİ partili yöneticinin sonrasında attığı adımlar:

SKANDAL TWEET: SEMİH TERZİ DEĞİL HALİSDEMİR DARBECİ!

İYİ Parti Tokat İl Başkan yardımcısı Songül Sarıtaşlı attığı tweette "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" yazdı.

FETÖ'CÜ HESAPLAR DA BUNU SÖYLÜYORDU

15 Temmuz'un 5. yılında FETÖ'cü firari gazetecilerin oluşturduğu bir grup youtube üzerinden bir sözde belgesel ile yaptığı algı operasyonunda da hem 15 temmuz direnişini hem de şehitlerimizi aynı dille darbecilikle suçlamış ve FETÖ'yü aklamaya çalışmışlardı.

YOĞUN TEPKİ ALDI

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi.

HESABINI TOPTAN KAPATTI

Kendisine ve Şehit Ömer Halisdemir'e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince İYİ Partili yönetici bu kez dakikalar içerisinde hesabını komple kapatma kararı aldı.

"SAVCILAR HAREKETE GEÇER"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, "Bu beyan açıkça suç ve suçluyu övmektir. TCK'nun 215.maddesine göre FETÖ'nün darbe suçunu ve terör örgütü yöneticiliği/üyeliği, darbe için insan öldürmek suçlarını övmektir. Umarım Cumhuriyet'in savcıları bu kişiye pervasızlığının hesabını sorar…" dedi.

"BU MEMLEKETTE ÖMER HALISDEMİR'E LAF EDEN OLSA OLSA ŞEREF YOKSUNU"

Gazeteciler ve siyasiler; İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi. Gazeteci Nur Özkan Erbay, "Bakalım arkasından daha neler gelecek? Artık FETÖ gerçeğini ve tehlikesini anlamakta ve algılamakta direnenlere siyaset yolu kapatılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı... Başka çare yok..." tepkisinde bulundu.

Gazeteci Nedim Şener de, "Bunu da mı yaptılar. FETÖ'cü darbeci Terzi'ye kahraman, Ömer Halisdemir'e darbeci demiş İP'li…" Ahmet Palabıyık: "Bu memlekette Ömer Halisdemir'e laf eden olsa olsa şeref yoksunudur" ifadelerini kullandı.

Astsubay Ömer Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Ömer Halisdemir, daha sonra darbeciler tarafından şehit edilmişti.