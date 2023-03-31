Son dakika haberi! İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, skandal bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti'den yapılan açıklamada İYİ Parti'ye geçmiş olsun dilekleri iletilirken Akşener'in tutumuna tepki gösterildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Soylu, saldırganın yakalandığını duyurdu. Öte yandan il binasına gelen kurşunların sebebi de belli oldu. Polisin tespitlerine göre, inşaatın bekçisi hırsızlığa teşebbüs eden kişileri kaçırmak için ateş açtı, kurşunlar İYİ Parti il binasına isabet etti.