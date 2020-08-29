İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'peynir' yalanı ortaya çıktı!

29.08.2020 18:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında Üsküdar'daki peynir fiyatlarının 80 TL'yi aştığını iddia etti. İttifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine de ortak olan Meral Akşener'in iftiraları çok geçmeden ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında Üsküdar'daki peynir fiyatlarının 80 TL'yi aştığını iddia etti. İttifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine de ortak olan Meral Akşener'in iftiraları çok geçmeden ortaya çıktı.