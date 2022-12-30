İYİ Parti 'çoklu aday' sinyali verip İmamoğlu ve Yavaş'ı veto eden Kılıçdaroğlu'na 'tek' attı! Savaşta yeni perde...

Türkiye seçimlere giderayak, muhalefetin kavga, kaos ve küçük hesaplaşmalarına maruz kalıyor.



ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde aday benim sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

SARAÇHANE OPERASYONU SONRASI AHLATLIBEL ZİRVESİ

Öte yandan Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de iki ismin ani bir kararla görüşmelerine sebep oldu. Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'aday benim' dediği öğrenilirken Meral Akşener ise yine 'kazanacak aday' vurgusu ile Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekti.







Görüşmenin yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu ateşi harlayacak açıklamalar yaptı.

Parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çoklu aday sinyali verdi.

Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan CHP lideri, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

DİLİMİZDE TÜY BİTTİ EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ GÖREVİNİN BAŞINDA

Çoklu adaylık sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in her fırsatta adını ön plana çıkardığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir kez daha veto etti.

Kılıçdaroğlu, "Adaylık tartışmasında sizinle birlikte ismi en çok geçen iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı adaylığı formülünde Ekrem ve Mansur Bey var mı yok mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan da altılı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir arada cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Kim olacak, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız."





AKŞENER'E GÖNDERME

Kemal Kılıçdaroğlu'nun buz gibi sözlerinin adresi direkt Akşener olarak yorumlandı. Öyle ki Akşener her fırsatta İmamoğlu ve Yavaş'ı Kılıçdaroğlu'na karşı öne sürüyor.

İP'TEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GECİKMEDİ

Çoklu adaylık sinyali verip Meral Akşener'in her fırsatta adını ön plana çıkardığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı veto eden Kılıçdaroğlu'na ise İYİ Parti cephesinden yanıt gecikmedi.





İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çoklu aday masaya gelirse konuşulur" sözlerinin sorulması üzerine manidar bir cevap verdi.



"TEK VE ORTAK ADAY VURGUSU"

Zorlu, "13. Cumhurbaşkanı'nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız" dedi.



Bu durum, Ahlatlıbel zirvesi sonrası Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir uzlaşının sağlanamadığını en net bir biçimde gözler önüne sererken masada günden güne büyüyen adaylık krizini perçinlemiş oldu.