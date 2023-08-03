Seçimlerde hezimet yaşayan 8'li koalisyonun büyük ortakları İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim sürüyor. Meral Akşener'in A takımı yerel seçimlere ittifaksız girme düşüncelerini peş peşe dillendiriyor. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da bomba bir çıkış yaptı. Partisinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini veren Uz, Ankara ve İstanbul için çalışma yapıldığını söyledi.