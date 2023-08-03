SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 16:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 16:46

İYİ Parti CHP ile ittifakı bitirdi! Rıdvan Uz'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı

Seçimlerde hezimet yaşayan 8'li koalisyonun büyük ortakları İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim sürüyor. Meral Akşener'in A takımı yerel seçimlere ittifaksız girme düşüncelerini peş peşe dillendiriyor. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun ardından İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da bomba bir çıkış yaptı. Partisinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini veren Uz, Ankara ve İstanbul için çalışma yapıldığını söyledi.

SIRADAKİ VİDEO
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Lastiği patlayan TIR cipe çarptı: Anne ve çocuğu hayatını kaybetti
03.08.2023Perşembe
Kedisi ölen LGBT'li veterineri bastı! Hekim Ceren Eroğlu'nu tokatladı! İçerideki eşyaları dağıttı! Dehşet dolu anlar kamerada
03.08.2023Perşembe
Kastamonu Tosya'da ahşap kapı fabrikasında yangın!
03.08.2023Perşembe
CHP ve sanatçılar Disney Plus skandalına neden sessiz? Canlı yayında sert tepki: "CHP Mustafa Kemal'in partisi artık değildir"
03.08.2023Perşembe
HAVA DURUMU | Eyyam-ı Bahur İstanbul'u kavuracak: Termometreler 40 dereceyi görecek | 3 Ağustos 2023 hava durumu
03.08.2023Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA HABER: Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı! 01:41
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı!
03.08.2023Perşembe
Tunceli’de taburun yatakhanesinde yangın! 02:07
Taburun yatakhanesinde yangın!
03.08.2023Perşembe
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor! Yeni genelkurmay başkanı kim olacak? 01:48
Yeni genelkurmay başkanı kim olacak?
03.08.2023Perşembe
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var 01:07
YAŞ bugün toplanıyor!
03.08.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA