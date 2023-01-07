Haberler Haber Videoları İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye göz kırptıklarını itiraf etti: "Bir tarafımızdan asarlar, bunu biraz yumuşatalım"

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye göz kırptıklarını itiraf etti: "Bir tarafımızdan asarlar, bunu biraz yumuşatalım"

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye göz kırptıklarını itiraf etti: "Bir tarafımızdan asarlar, bunu biraz yumuşatalım"
07.01.2023 22:17

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6'lı masanın ortaklarından İyi Parti ve FETÖ arasındaki kirli pazarlık ve ilişki İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin itirafıyla bir kez daha ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ'ye adeta göz kırptıklarını itiraf eden Bahşi, "Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı." ifadelerini kullandı.

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