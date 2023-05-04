"İttifakın diyeti bölücülük" demiştik! HDP Diyarbakır Milletvekili adayı Azad Barış: Özerklik getireceğiz! Afrin’i geri alacağız

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.



Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı.





Tüm bu gelişmelerin gölgesinde 7'li koalisyon - Kandil hattında cereyan eden kirli pazarlıkların biri daha açığa çıktı.



HDPKK'nın Diyarbakır Adayı Azad Barış, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları 'özerklik' sözünü yineleyerek "Herkes kendi yerinde özerk olmalı" ifadelerini kullandı.



Olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterip PKK'nın değirmenine su taşıyan Barış, "Öncelikle Kürt sorunu Kuzey Kürdistan'da demokratik metotlarla çözülmeli. Türkiye, İran, Irak ve Suriye Kürt karşıtı üzerinden bir ilişki geliştiriyor" şeklinde konuştu.

BÖLÜCÜ EMEL AÇIĞA ÇIKTI: "DİYARBAKIR'I KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Öte yandan Barış, Kılıçdaroğlu'nun ittifakın diyetini bölücülükle ödeyeceğini kanıtlayan bir açıklamaya da imza attı.



"Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" imasında bulunan HDPKK'lı Azad Barış şu ifadeleri kullandı;



"Diyarbakır'ın güçlenmesi tüm Kürdistan'ın güçlenmesi demek. Bu güç dalga dalga tüm Türkiye'yi etkisi altına alır. O nedenle Diyarbakır için 12'ye sıfır diyoruz.







"YUMRUĞU MASAYA VURACAĞIZ"

Çünkü Kürtler Diyarbakır'da ne kadar güçlenirse masada da o kadar güçlü oturur. Kürtçe bir söz var ya; yumruğunu masayı vurup masayı ezmek. Bu nedenle buranın güçlü olması tüm Kürdistan'ın güçlü olması anlamına gelir.



"AFRİN'İ GERİ ALACAĞIZ"

Bizler güçlü olursak Şengal'deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz.





HDPKK'lı Azad Barış'ın bir cümlesi vardı ki kapalı kapılar ardından yapılan kirli pazarlıkları kanıtlar nitelikte....



Cezaevlerinin kapılarını açıp tüm terör tutuklularını salacaklarını açık açık beyan eden Barış, "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

"ANAYASAYI SİL BAŞTAN DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"Anayasayı sil baştan değiştireceğiz" şeklindeki çıkış, akıllara PKK elebaşı Sabri Ok'un "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" sözlerini getirdi.



Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşmak' istediği HDPKK'dan Sırrı Sakık da Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz" demişti.



HDPKK Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da geride bıraktığımız günlerde "Meclis'i değiştireceğiz" demişti.