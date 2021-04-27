İtalyan tarihçi Prof. Dr. Fabio L. Grassi'den Biden'a ''soykırım'' tepkisi

Kremlin eski danışmanı Mikhail Delyagın ve İtalyan tarihçi Prof. Dr. Fabio L. Grassi ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' demesine tepki gösterdi. Biden'ın Türkiye'nin gücünden rahatsız olduğunu belirten Delyagın, "O ABD'deki Ermeni lobisinin bir üyesi" diye konuştu.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' demesine Türkiye'nin ardından İtalyan ve Rus tarihçiler de karşı çıktı. A Haber'e açıklamalarda bulunan Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, ABD Başkanı Biden'ın sözlerine karşı çıktı.

"BAŞBAKANLAR HÜKÜMETLER KARAR VERMEMELİ"

Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, tarihi olayların politik amaçlar uğruna saptırılmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Grassi 1915 olayları hakkında soykırım diyen Biden'ı eleştirerek, "Bir tarihçi olarak benim fikrimce parlamentoların, hükümetlerin, başbakanların tarihi olaylar hakkında karar vermeleri iyi bir fikir değil. Bu tarz kararların arkasında politik nedenler olabilir. Ve bu taarihi olayların gerçek." dedi.

1915 öncesinin de bilinmesi gerektiğini vurgulayan İtalyan tarihçi, "Benim fikrimce Ermenilerin tehcir edilmesi kötü bir olay ama 1915 öncesini de bilmek gerekir. O yıldan önce Osmanlı Devleti'nin içerisinde ve dışında kalan birçok Müslüman topluluğa etnik temizlik gerçekleştirilmeye çalışıldı. 1915'te olanları 100 yıl boyunca Müslümanlara yapılanlardan ayırmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi sözlerini şöyle noktaladı;

"1915'teki olayları soykırım diye etiketleyeceksek soykırım denecek başka olaylar var. O zaman ABD'nin 18662'nin Amerikan yerlilerine yaptıkları da soykırımdır. Eğer adalet istiyorsanız herkese karşı adil olmalısınız. Sorun şu ki soykırım ifadesi politik bir adım haline getirilemez. Siyasi bir pazar olur. Bir lobi ne kadar güçlüyse yaşadıklarını soykırım olarak nitelemesine imkan vardır. Ancak tarih pazar yeri değildir."

KREMLİN'İN ESKİ DANIŞMANI DA BİDEN'I ELEŞTİRDİ

Kremlin eski danışmanı Mikhail Delyagın, Biden tarafından alınan kararın arkasında Türkiye'nin dış politikadaki gücünün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dış politikada güçlenmesinin ABD'yi rahatsız ettiğini belirten Delyagın, "Biden'ın bu kararının içerikle değil siyasi amaçla alınan bir karar olduğunu iyi biliyoruz. Çünkü Biden Ermeni lobisinin ABD'deki lideri değilse bile onun faal bir üyesi. Biden, Türkiye'nin yürütmekte olduğu bağımsız siyasetten rahatsızlığını da bu kararla belirtmiş oldu. Amaç yüz yıl önceki olaylar için bir karar almak değil Türkiye'nin güçlenen dış politikasına tepki göstermek." şeklinde konuştu.

F-35 sürecini hatırlatan Kremli eski danışmanı Mikhail Delyagın, "Zaten ABD bu tepkisini Türkiye'yi F-35 üretim zincirinden çıkarması gibi eylemlerle de ortaya koyuyor" dedi.