Haberler Haber Videoları İtalya'da helikopter kayboldu! 4'ü Türk 7 kişi aranıyor... Pilottan sinyal alındı... 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

İtalya'da helikopter kayboldu! 4'ü Türk 7 kişi aranıyor... Pilottan sinyal alındı... 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

İtalya'da helikopter kayboldu! 4'ü Türk 7 kişi aranıyor... Pilottan sinyal alındı... 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu
10.06.2022 15:36

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:30
Malatya'da 12 bin 535 litre...
Haber 04:31
Dobo Metin'in öldürülme anı...
Haber 00:56
CHP'li monşer Adaları Yunan'a...
Haber 00:49
TEM'de zincirleme kaza! 6 araç...
Haber 01:42
Mehmetçiğin nefesi...
Haber 04:18
Bursa'da et deposuna baskın:...
Haber 00:59
Eyüpsultan'da değnekçi...
Haber 00:23
İtalya'da helikopter kayboldu!...
Haber 01:22
Van'da korkutan deprem
Haber 00:46
Sağanak yağış sonrası yollar...
Haber 00:17
Manisa Akhisar'da 3.6...
Haber 02:11
Savaş uçakları havalandı! Yer:...

İtalya'da dün Augusta Koala AW119 tipi helikopter radardan kayboldu. Helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu ortaya çıktı. Türklerin Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamada, "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. " ifadelerine yer verildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan da flaş bir açıklama geldi. Öte yandan Türk vatandaşlarının isimleri belli oldu: Kaybolan isimler: Arif Cez, Serhat Kenar, İlker Uçar ve Altuğ Erbil.

Haber Videoları
SON DAKİKA