İtalya'da helikopter kayboldu! 4'ü Türk 7 kişi aranıyor... Pilottan sinyal alındı... 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu

İtalya'da dün Augusta Koala AW119 tipi helikopter radardan kayboldu. Helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu ortaya çıktı. Türklerin Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamada, "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. " ifadelerine yer verildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan da flaş bir açıklama geldi. Öte yandan Türk vatandaşlarının isimleri belli oldu: Kaybolan isimler: Arif Cez, Serhat Kenar, İlker Uçar ve Altuğ Erbil.