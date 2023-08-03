CHP lideri, "Ben Kemal geliyorum" dedi. Bir türlü gelemedi. Tepkiye rağmen koltuğu bırakıp gitmedi! Bu tavrı İsviçreli gazetecinin de dikkatini çekti.

SRF'den Philipp Scholkmann, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle analiz etti: Kendisi bir "seçim kaybeden". Partililer, Kılıçdaroğlu liderliğindeki, 'zehirli' hale gelen CHP'den gittikçe uzaklaşıyor.





ÇÖ'ZOOM' BULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan ve CHP'nin önemli isimlerinin katıldığı Zoom toplantısının etkileri bitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli toplantıya katılan kurmaylarına, yerel seçimler için belediye başkan adaylığı teklif edeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz seçimlerde hükümete gelmeleri halinde o dönem MYK'da bulunan Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek gibi isimlere bakanlık verecekti. Seçimleri kaybedince bu isimler, 'değişim' talebini dile getiren İmamoğlu'nun safına geçti.







DENGE OPERASYONU

PM üyesi isimleri yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, Zoom ekibindeki dengeleri, belediye başkanlığı vaadiyle bozmaya çalıştığı iddia edildi.

Muharrem Erkek'e Çanakkale Belediye Başkanlığı, Ali Öztunç'a Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başbakanlığı, Onursal Adıgüzel'e de Ataşehir, Adalar ya da Kadıköy gibi CHP'nin güçlü olduğu bir ilçe belediye başkanlığı için adaylık teklif edeceği kaydedildi.







AJANDAMIZ VAR

CHP'de genel başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine renk vermedi. 10 Ağustos'ta açıklama yapıp yapmayacağı konusunda, "Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendiriyorum. Ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partilileri düşünerek en sağlıklı kararı vereceğiz" sözlerini kaydetti.