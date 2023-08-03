PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 09:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 09:24

İsviçreli gazeteci Bay Bay Kemal'i manşetine taşıdı: Kılıçdaroğlu CHP’yi zehirliyor

Kemal Bey bu başlığı İsviçreli gazeteci attı. Kaybettiğiniz 12 seçim için şu ifadeyi kullandı: Yenildiği halde koltuktan kalkmıyor. SRF'den Philipp Scholkmann, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle analiz etti: Kendisi bir "seçim kaybeden". Partililer, Kılıçdaroğlu liderliğindeki, 'zehirli' hale gelen CHP'den gittikçe uzaklaşıyor.

CHP lideri, "Ben Kemal geliyorum" dedi. Bir türlü gelemedi. Tepkiye rağmen koltuğu bırakıp gitmedi! Bu tavrı İsviçreli gazetecinin de dikkatini çekti.

SRF'den Philipp Scholkmann, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle analiz etti: Kendisi bir "seçim kaybeden". Partililer, Kılıçdaroğlu liderliğindeki, 'zehirli' hale gelen CHP'den gittikçe uzaklaşıyor.



ÇÖ'ZOOM' BULDU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan ve CHP'nin önemli isimlerinin katıldığı Zoom toplantısının etkileri bitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli toplantıya katılan kurmaylarına, yerel seçimler için belediye başkan adaylığı teklif edeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz seçimlerde hükümete gelmeleri halinde o dönem MYK'da bulunan Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek gibi isimlere bakanlık verecekti. Seçimleri kaybedince bu isimler, 'değişim' talebini dile getiren İmamoğlu'nun safına geçti.




DENGE OPERASYONU
PM üyesi isimleri yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, Zoom ekibindeki dengeleri, belediye başkanlığı vaadiyle bozmaya çalıştığı iddia edildi.

Muharrem Erkek'e Çanakkale Belediye Başkanlığı, Ali Öztunç'a Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başbakanlığı, Onursal Adıgüzel'e de Ataşehir, Adalar ya da Kadıköy gibi CHP'nin güçlü olduğu bir ilçe belediye başkanlığı için adaylık teklif edeceği kaydedildi.




AJANDAMIZ VAR
CHP'de genel başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine renk vermedi. 10 Ağustos'ta açıklama yapıp yapmayacağı konusunda, "Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendiriyorum. Ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partilileri düşünerek en sağlıklı kararı vereceğiz" sözlerini kaydetti.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir'deki İsveç fahri konsolosluğuna saldıran kişi tutuklandı!
03.08.2023Perşembe
Kocaeli Darıca'da polislere silahlı saldırı!
03.08.2023Perşembe
Dünyanın zirvesi: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü! Tahıl Koridoru Anlaşması masaya yatırıldı...
03.08.2023Perşembe
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var
03.08.2023Perşembe
Son dakika: Malatya Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Hatay ve Datça da sallandı | AFAD - Kandilli son depremler listesi
03.08.2023Perşembe
Bunlar da Var
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti! Bakın eşi kim… 00:58
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti!
03.08.2023Perşembe
Fenerbahçe’den rakiplere gözdağı verecek transfer! Dünyada ses getirecek! Süper Lig’i sallayacak! 9+5 milyon euro... 00:25
Fenerbahçe'nin bomba transferi!
03.08.2023Perşembe
Oryantal Asena’nın eşi bakın kim! Sarmaş dolaş tekne pozunu paylaştı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti... 00:21
Teknede aşka geldi!
03.08.2023Perşembe
İYİ Partili Oktay Vural’dan jandarma kovalayan CHP’li Mahmut Tanal’a çok sert tepki 00:22
İP'ten CHP'ye 'Akbelen' bombardımanı
03.08.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA