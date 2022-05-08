Bölücü terör örgütü PKK'nın yandaşları İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşlarına saldırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle etkinlik gerçekleştiren Türk vatandaşlarını hedef alan PKK'lı saldırganlar demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığından alçak saldırıya tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir." ifadelerine yer verildi.