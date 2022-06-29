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İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek için hangi adımları atacak?

İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmek için hangi adımları atacak?
29.06.2022 09:59

OTOMATİK OYNAT

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile olan görüşmesi sona erdi. 2 saat süren kritik zirve sonrası ortak bildiri imzalandı. Söz konusu bildiride Finlandiya ve İsveç, PKK/YPG ve FETÖ'ye desteği keseceğine yönelik taahhüd verdi. FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu ilk kez uluslararası bir anlaşmada net bir şekilde ifade edildi. Öte yandan İskandinavlar terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atacağını kaydetti. Böylelikle Türkiye, Madrid'de istediğini alarak ciddi kazanımlar elde etti. İşte madde madde Türkiye'nin tarihi diplomasi başarısının detayları...

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