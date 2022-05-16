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İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye bir heyet gönderecek

İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye bir heyet gönderecek
16.05.2022 16:51

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütlerinin misafirhanesine dönen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin 'Olumlu bakmıyoruz' açıklamasının ardından İsveç'ten dikkat çeken bir hamle geldi. İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, heyetin Türkiye'ye gideceğini doğrularken, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'sinin, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini belirtti.



İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Linde, ''Rusya, havsa sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.



"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERMEMELERİ GEREKİYOR"
Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



ERDOĞAN: "OLUMLU BAKMIYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" dedi.

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