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İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon A Haber'e konuştu

İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon A Haber'e konuştu
27.12.2020 18:32
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İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle anıldı. İstiklal şairi Ersoy'un torunu Selma Argon, dedesinin milli mücadele döneminde yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Argon, dedesinin cephe cephe, cami cami gezip halkı uyandırdığını, Sevr'in bir bela olduğunu anlattığını kişesel olarak hiçbir şey talep etmediğini ömrünün her dakikasını vatan ve millet için harcadığını anlattı. Türkiye'nin günümüzde verdiği mücadele ile ilgili de konuşan Argon, "Biz artık eski Türkiye değiliz. Ayağa kalktık şahlandık. Ne kadar bize engel olmaya çalışırsa çalışsınlar bizim artık pes etme lüksümüz yok. Dedem bize hep ileriyi göstermiştir." ifadelerini kullandı.


İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle anıldı. İstiklal şairi Ersoy'un torunu Selma Argon, dedesinin milli mücadele döneminde yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Argon, dedesinin cephe cephe, cami cami gezip halkı uyandırdığını, Sevr'in bir bela olduğunu anlattığını kişesel olarak hiçbir şey talep etmediğini ömrünün her dakikasını vatan ve millet için harcadığını anlattı. Türkiye'nin günümüzde verdiği mücadele ile ilgili de konuşan Argon, "Biz artık eski Türkiye değiliz. Ayağa kalktık şahlandık. Ne kadar bize engel olmaya çalışırsa çalışsınlar bizim artık pes etme lüksümüz yok. Dedem bize hep ileriyi göstermiştir." ifadelerini kullandı.

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