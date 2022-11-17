İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir PKK ile nasıl tanıştığını ve İstanbul'a geliş rotasını böyle anlattı! Fotoğraf ifadesi yalanmış!

Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi. Albashir, PKK ile nasıl tanıştığını ifadelerinde itiraf etti. Albashir ifadesinde İstanbul'a geliş rotasını da detaylıca anlattı. Hacı kod adlı kişinin kendisini fotoğrafla takip ettiğini söylediği ifadesini de yalanladı. Öte yandan Azez'de gözaltına alınan "Hüssam" adlı teröristin saldırı sırasında İstanbul'da olduğu ve patlama sonrası kaçtığı ortaya çıktı. Terörist Albashir savcılık ifadesinin ardından tutuklamaya sevk edildi.