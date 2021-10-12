Nevşehir'den iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., İstiklal Caddesi’nde yolu kapatan kişilere "Yolu açar mısınız?" demesi üzerine kavga çıktı. Çıkan kavgada silahla kalçasından vurularak yaralanan Emre Ş. hastaneye kaldırılırken, 5 şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, olay günü yaşanan kavga ile şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Haberin detayları...
İstiklal caddesinde "Yolu açar mısınız?" kavgası! Kalçasından silahla vurup hastanelik ettiler
- Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! İzmir de sallandı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na "siyasi cinayetler" yanıtı
- Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasının başında gençlere mesaj göndererek "Gençliğimiz yüz akımız, önü arkası kesilmeyecek akınımızdır." ifadelerini