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İstiklal caddesinde "Yolu açar mısınız?" kavgası! Kalçasından silahla vurup hastanelik ettiler

İstiklal caddesinde "Yolu açar mısınız?" kavgası! Kalçasından silahla vurup hastanelik ettiler
12.10.2021 13:18
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Nevşehir'den iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., İstiklal Caddesi’nde yolu kapatan kişilere "Yolu açar mısınız?" demesi üzerine kavga çıktı. Çıkan kavgada silahla kalçasından vurularak yaralanan Emre Ş. hastaneye kaldırılırken, 5 şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, olay günü yaşanan kavga ile şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Haberin detayları...

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