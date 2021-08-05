İşte yangınlarda görev alan İHA'lardan görüntüler! Savunma Sanayii Başkanı Demir paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yangın alanlarında görev alan TB2 İHA’ların görüntülerini paylaştı. Başkan Demir, İHA’ların 1 Haziran’dan 4 Ağustos’a kadar bin 413 saat uçuş gerçekleştirdiğini ve tam 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.