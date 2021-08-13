İşte o ekip! Başkan Erdoğan'ın gözleri yaşarmıştı! İşte yeni doğmuş bebeğin sel bölgesinden kurtarılma anı

Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sel felaketinin yaraları sarılıyor. Ekiplerin amansız mücadelesi ile 1720 vatandaş kurtarıldı. Başkan Erdoğan sel felaketinde ise yeni doğmuş bir bebeğin kurtarılma anlarına dikkat çekerek, "Yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi?" demişti. Bebeğin kurtarılma anı kameralara yansıdı. Haberin detayları...

Türkiye, sel felaketinin yaralarını sarıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamda 3 ilin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan afet bölgesinde yeni doğmuş bir bebeğin görevli personel tarafından kurtarılma anlarına dikkat çekmiş ve "Yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi?" demişti.

Başkan Erdoğan Kastamonu'da sel bölgesindeki mücadeleye dikkat çekerek şunları söylemişti:

"AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte tüm araç gereçlerle buradayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor. Evlerin damlarından vatandaşlarımızı kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin onların kahramanca tüm o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz.

OPERASYONDA GÖREV ALANLARI TEBRİK EDİYORUM

Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımızdır. Mağdur durumda olanların yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi. Bu öyle her kişinin karı değir. Er kişinin karıdır. Ben askerimizin, polisimizin bu operasyonda görev alan tüm kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Onları tebrik ediyorum.

O operasyon bizi rahatlattı. Gözlerimiz yaşlı olarak kadın, erkek, çocuk demeden sepetin içerisinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi. Demek ki bizim böyle görevli kardeşlerimiz var. Onların bu gayretleri başarının sırrı olmuştur."