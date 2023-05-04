İşte "müstemleke" itirafları! The Economist yol haritasını verdi, Bay Kemal de BBC'den deklare etti: "Yönümüz Kremlin değil Batı"

Bir yandan FETÖ, diğer yanda PKK gibi terör örgütlerinin desteğini arkasına alan, sömürgeci Batı'nın "umudu" haline gelen 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz BBC'ye verdiği röportajda, Türkiye'nin nasıl bağımsız ve özgür politikalardan koparılacağı, Batı'nın "uydusu" bir Türkiye hedeflediklerini ortaya koydu. "Müstemleke vizyonu"nu paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kremlin ile değil, Batı'yla ilişkilere öncelik vereceğiz" açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz gün de İngiliz The Economist Dergisi'nde yayınlanan bir yorumda, 7'li koalisyonun yıkım siyasetiyle Batı'nın nasıl bir Türkiye istediği senaryo sızmış, İngiliz dergi sınır hattının PKK'ya bırakılacağı, S-400'lere kilit vurulacağı, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin cezaevlerinden salınacağı planını açık etmişti. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği senaryoda, Kılıçdaroğlu'na verilen yol haritası tüm detaylarıyla anlatılmıştı.

İşte İngiliz dergide yer alan "yol haritası", şimdi de 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bizzat doğrulandı. BBC muhabiri Orla Guerin, 7'linin İzmir'deki mitingini takip edip izlenimlerini yazarken, mikrofonu Kılıçdaroğlu'na da uzattı. "Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu barış ve demokrasi sözü verdi" başlığını atan İngiliz muhabir, haberine "yandaşlık dozu" yüksek değerlendirmeleriyle de gölge düşürdü.

BBC'ye "Türkiye'de siyasetin içinde olmak, riskleri olan bir hayatı seçmek demektir. Erdoğan ve müttefikleri ne yaparsa yapsın yolumda yürüyeceğim. Beni oyalayamazlar. Beni korkutamazlar. Ben bu millete söz verdim." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün sandıklarda birden fazla gözlemci bulundurarak oyların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasını ve sayımların sağlıklı yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bir buçuk yıldır çok çalışıyoruz ve bunun için önlemler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz muhabir Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği "Batı'ya taahhüt" sözlerini de şu ifadelerle anlattı:

"Kılıçdaroğlu mitingden önce bana Türkiye'yi yeniden yönlendireceğini ve Kremlin ile değil, Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini söyledi. 'Uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Özgür medya ve tam yargı bağımsızlığı istiyoruz. Erdoğan öyle düşünmüyor, daha otoriter olmak istiyor. Erdoğan ile aramızdaki fark, siyah ile beyaz arasındaki farktır' dedi."

CHP'nin Batı yanlısı "müstemleke yaklaşımı" özellikle Rusya ile Ukrayna savaşında kendini göstermiş, Kılıçdaroğlu ABD gezisinde yaptığı bir açıklamada "Ukrayna'dan yana olmalıyız" sözleri ile Türkiye'nin gıda ve tahıl krizinde dünyaca takdir gören diplomasi başarısını görmeyip, savaşta tarafsız kalmak yerine Rusya karşısında tavır almak gerektiğini söylemişti.

Avrupa'ya göz kırpan bu söylemlerin ardından Batı medyasında Kılıçdaroğlu'na ilişkin olumlu haberler çıkmaya devam ediyor.

Bloomberg'inden Bild'e, hatta İngiliz BBC'ye kadar birçok Batı medyası muhalefet eliyle Türkiye planının tıkır tıkır işleyeceğini bildiği için Kılıçdaroğlu'nu pohpohluyorlar.

BATI'NIN TÜRKİYE PLANI KILIÇDAROĞLU ELİYLE TIKIR TIKIR İŞLEYECEK

Aralarında büyük bir anlaşma olduğu alenen belli. Zaten Kılıçdaroğlu'nun aday olmadan önce yaptığı icazet ziyaretleri boşa değildi.

Kılıçdaroğlu küresel çeteyle yapmış olduğu anlaşmayı BBC'ye verdiği röportajda bir kez daha gözlere soktu.

Kılıçdaroğlu, BBC'den Göktay Koraltan'a seçimi kazanması durumunda Türkiye'yi yeniden yönlendireceğini ve Batı ilişkilerine öncelik vereceğini söyledi.

7'Lİ KOALİSYONUN İZMİR MİTİNGİNİ CHP'LİLER BİLE BU KADAR İYİ ÖVEMEZ

BBC'de yer alan haberde Kılıçdaroğlu'na gaz dolumu misali övgü üzerine övgü yapılırken şu ifadelere yer verildi:

"Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanı 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, "Gençlere beni özgürce eleştirebileceklerini söylüyorum. Buna hakları olduğundan emin olacağım" diyor."

Öte yandan 7'li koalisyonun İzmir mitingine de değinen BBC, "Muhalefetin kalesi liman kenti İzmir'de bir miting için gelen muhalefet adayı, bayrak sallayan bir taraftar denizi tarafından karşılandı. "Kılıçdaroğlu milletin umududur" sloganları atılıyor. Kalabalığın çoğu genç. Beş milyon Türk ilk kez bu seçimde oy kullanacak. 15 yaşındaki Oğuz, sandığa gitmek için çok genç ama mitingden de uzak duramadı. "O iyi bir insan ve geleceği olumlu görüyor. Başkan olursa ekonomimiz yükselir, biz de yükseliriz" sözleriyle bir CHP'liden daha çok yere göğe sığdıramadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SOĞAN EDEBİYATINA ORTAK OLDULAR

E bu kadar överken soğan edebiyatına girmezse olur mu hiç? BBC, soğan edebiyatını satırlarına Kılıçdaroğlu'nun şu sözleriyle taşıdı:

Soğanını bildiğini gösteren rakibi, bir elinde soğanla bir videoda yer aldı ve Erdoğan iktidarda kalırsa fiyatların artmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Şimdi bir kilo soğan 30 lira" dedi. "Kalırsa 100 lira olur."

SEÇİME GİDERAYAK OLUŞTURACAKLARI KAOSUN SİNYALİNİ VERDİLER

14 Mayıs 2023 seçimlerine giderayak gerilim dalgasının arttığını iddia eden BBC, küresel çetenin yapacaklarının sinyalini vermeyi de unutmadı.

BBC, "Oy verme günü yaklaştıkça, bir gerilim dalgası oluşur. Seçim bıçak sırtındayken, önümüzdeki haftaların barış içinde geçip geçemeyeceğinden kimse emin olamaz" sözleriyle kaos ortamı yaratacaklarını alenen deşifre etti.