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İşte MİT'in yeni binası "KALE"

06.01.2020 15:38

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açıldı. Açılışını Başkan Erdoğan yaptı.


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