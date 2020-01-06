Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açıldı. Açılışını Başkan Erdoğan yaptı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" bugün hizmete açıldı. Açılışını Başkan Erdoğan yaptı.
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