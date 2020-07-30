İşte kirli işbirliğin görüntüleri: Terör örgütü YPG'den ABD'li komutana "dostluk plaketi"

30.07.2020 13:15

Son dakika haberine göre DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Myles Caggins, "terör örgütünü ortadan kaldırmak" için Haseke ve Deyrizor'da, başka bir terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Öte yandan terör örgütü ABD'li komutana "dostluk plaketi" verdi.

Uluslararası Koalisyon ve terör örgütü YPG yetkilileri, DEAŞ'a yönelik operasyonların sonucuna ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber7'nin haberine göre burada Rudaw'a konuşan ABD'li General Myles Caggins, "Askerlerimiz Haseke ve Deyrizor'da DEAŞ'ı bitirmek için YPG ile birlikte çalışıyor" dedi.





Kobani'ye asker sevketmeye dair bir planlarının olmadığını belirten General Caggins, "Haseke ve Deyrizor dışında kalan bölgelerde DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar düzenlemesi için YPG'ye yardım edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan terör örgütü ABD'li komutana "dostluk plaketi" verdi.