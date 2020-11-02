İşte İzmir'de 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Minik Elif'in hastaneden yeni görüntüleri

İzmir depreminde kurtarma çalışmaları devam ederken mucizevi kurtuluş gerçekleşti. 3 yaşındaki minik Elif depremden tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı için hastanede tedavi altına alınan Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı. İşte o görüntüler...
İzmir depreminde kurtarma çalışmaları devam ederken mucizevi kurtuluş gerçekleşti. 3 yaşındaki minik Elif depremden tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı için hastanede tedavi altına alınan Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı. İşte o görüntüler...