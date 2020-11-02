Haberler Video Haber Videoları İşte İzmir'de 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Minik Elif'in hastaneden yeni görüntüleri

İşte İzmir'de 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Minik Elif'in hastaneden yeni görüntüleri

İşte İzmir'de 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 'Minik Elif'in hastaneden yeni görüntüleri
02.11.2020 18:30

İzmir depreminde kurtarma çalışmaları devam ederken mucizevi kurtuluş gerçekleşti. 3 yaşındaki minik Elif depremden tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı için hastanede tedavi altına alınan Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı. İşte o görüntüler...


İzmir depreminde kurtarma çalışmaları devam ederken mucizevi kurtuluş gerçekleşti. 3 yaşındaki minik Elif depremden tam 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı için hastanede tedavi altına alınan Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı. İşte o görüntüler...
Haber Videoları