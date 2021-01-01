Haberler Video Haber Videoları İşte İsrail barbarlığı kamerada! Savunmasız Filistinli bir genci silahla vurdular...

İşte İsrail barbarlığı kamerada! Savunmasız Filistinli bir genci silahla vurdular...

İşte İsrail barbarlığı kamerada! Savunmasız Filistinli bir genci silahla vurdular...
01.01.2021 22:46
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İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Tuwanah köyünde savunmasız Filistinli bir genci silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerindeki bir kişinin kaydettiği görüntülerde, Abu-Aram'ın jeneratörüne el koymak isteyen işgalci İsrail güçlerine direndiği görülürken, kısa süre sonra silah sesi duyuluyor.


İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Tuwanah köyünde savunmasız Filistinli bir genci silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerindeki bir kişinin kaydettiği görüntülerde, Abu-Aram'ın jeneratörüne el koymak isteyen işgalci İsrail güçlerine direndiği görülürken, kısa süre sonra silah sesi duyuluyor.
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