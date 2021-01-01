İşte İsrail barbarlığı kamerada! Savunmasız Filistinli bir genci silahla vurdular...

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Tuwanah köyünde savunmasız Filistinli bir genci silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerindeki bir kişinin kaydettiği görüntülerde, Abu-Aram'ın jeneratörüne el koymak isteyen işgalci İsrail güçlerine direndiği görülürken, kısa süre sonra silah sesi duyuluyor.
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Tuwanah köyünde savunmasız Filistinli bir genci silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerindeki bir kişinin kaydettiği görüntülerde, Abu-Aram'ın jeneratörüne el koymak isteyen işgalci İsrail güçlerine direndiği görülürken, kısa süre sonra silah sesi duyuluyor.