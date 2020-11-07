İşte işgalci Ermenistan ordusunun PKK listesi! Karargahta ortaya çıktı

Son dakika haberi... Emperyalist güçlere güvenen Ermenistan, Azerbaycan'ın darbeleri sonrası terör örgütlerinden medet umar hale geldi. Ermeni saflarında YPG/ PKK'lı teröristlerin yer aldığı bilinirken dün yapılan operasyonlar sırasında Ermeni karargahında bir liste bulundu. Bu listede Ermeni saflarında yer alan teröristlerin isimleri yer alıyor.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ordusu bu süreçte 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtarırken, Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan'ı zor durumda bırakacak belgeler ortaya çıktı.

MİLİTANLARIN LİSTESİNE ULAŞILDI

Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği göçmen, paralı asker, militanların listesi ortaya çıktı. Ermenistan, paralı askerlerin Azerbaycan ordusu saflarında yer aldığını iddia etmişti.





CEPHEDE SON DURUM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail, Gubadlı, Hocalı ve Hocavend bölgelerinde toplam 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.







Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavend'de 2 köyü işgalden kurtardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aliyev, "Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesinde Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Gorgan, Üçüncü Mahmudlu, Gacar, Divanalılar, Cebrail bölgesinde Yukarı Mezre, Yanarhac, Zengilan bölgesinde Beşdeli, Gubadlı bölgesinde Qazyan, Balasoltanlı, Mardanlı, Hocalı bölgesinde Garabulag, Moşhmaat, Hocavend bölgesinde Atagut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!" ifadelerine yer verdi.

